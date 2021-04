Une nouvelle néo-banque se lance dans l’assurance

Les frontières sont de plus en plus fines entre néo-banques et néo-assurances. Après l’annonce de Revolut de se lancer dans l’assurance en lien avec l’assurtech belge Qover, après l’officialisation de nombreux partenariats entre ces nouveaux acteurs en France (exemple de Lovys avec Ma French Bank ou encore Pumpkin), au tour d’une des plus populaires néo-banques européennes de prendre la même direction.

[...]