Délégation de gestion en santé et en prévoyance : Groupama Gan Vie optimise sa gestion des flux avec Apidata

La transformation des systèmes d’information de Groupama Gan Vie (GGVie) s’inscrit dans la trajectoire du plan stratégique de la filiale Assurance de personnes de Groupama qui vise notamment à « réinventer la relation client » et à « rendre son modèle industriel plus efficace ». Deux enjeux particulièrement importants sur le marché des collectives santé/prévoyance : la gestion des deux tiers des contrats et/ou prestation est en effet confiée à environ 70 délégataires qui agissent à la place et au nom de GGVie.

La qualité de leur gestion -donc de la relation client- repose en grande partie sur la qualité des flux de données entre l’assureur et ses délégataires. Depuis 2016, ces flux sont organisés par le référentiel d’échanges PRDG (porteur de risque-délégataire de gestion) : un outil de place développé par les trois fédérations d’assurance de personnes (France Assureurs, la Mutualité française et le Centre technique des Institutions de Prévoyance). « Tous les délégataires de gestion n’ont pas la même maturité et la même robustesse dans la mise en œuvre de ce référentiel, observe Yong-Lang Tessier. Certains intègrent systématiquement les normes les plus récentes, d’autres en sont encore au bon vieux tableau Excel. Nous devons pouvoir prendre en charge tous ces flux. »

Hyperspécialiste

Après avoir exploré « toutes les solutions du marché », GGVie s’est intéressé aux solutions développées par Apidata, une jeune entreprise technologique française hyperspécialiste du middle office : « Nous y avons trouvé l’expertise et la souplesse dont nous avions besoin, explique Yong-Lang Tessier. Le chantier de transformation de notre outil de délégation de gestion s’intègre en effet dans un projet plus global au sein de Groupama : nous avions besoin d’une solution très adaptable, avec une souplesse que n’apportent pas forcément les grands éditeurs, dont les standards et les couches d’intégration peuvent être contraignants. »



Yong-Lang Tessier - Responsable MOA chez GGVie

Bien qu’Apidata travaille déjà avec d’autres grands noms de l’assurance (CNP Assurances, AESIO Mutuelle, Klésia, Identités Mutuelles, le groupe Vyv), le projet de GGVie est à ce jour le plus important qui lui ait été confié : « On peut considérer que c’est un risque de travailler avec une jeune entreprise, observe Yong-Lang Tessier. Nous avons voulu y voir une opportunité : ce chantier pilote nous a permis d’aller très loin dans l’adaptation et la personnalisation de notre outil. » Avant de s’engager, GGVie a toutefois mené un POC (Proof of Concept) pour tester la capacité d’Apidata à répondre à ses enjeux et à paramétrer son outil dans des délais assez courts : « Nous avons engagé le projet en novembre 2022 pour une première livraison mi-juillet 2023 », explique Yong-Lang Tessier.

Verdict

GGVie a alors fait le choix d’implémenter la solution avec trois partenaires pilotes utilisant la norme ADS 2.8 : « Les flux des délégataires nous arrivent en fin de mois, commente Yong-Lang Tessier. Fin juillet, nous avons donc reçu les premiers flux grâce à la solution Apidata. » Verdict : « Tout s’est très bien passé ! Le rapprochement de ces flux avec nos référentiels s’est fait de façon automatique dans 80 % des cas. Pour un premier essai sur d’aussi gros volumes, c’est un excellent résultat ! » La solution traite en effet des volumes de données considérables : « Pour vous donner une idée, le premier fichier que nous avons intégré a déclenché un paiement de 1,2 M€ ! », précise Yong-Lang Tessier en ajoutant : « Le système d’autoapprentissage devrait nous mener assez vite vers une gestion automatisée à 100 %. »

Le déploiement de la solution va maintenant être très rapide : « Nous allons intégrer toutes les normes PRDG du marché pour être en capacité de traiter les flux de tous nos délégataires », indique Yong-Lang Tessier. Le chantier va se poursuivre au rythme d’un nouveau périmètre chaque année sur trois ans : les prestations santé en 2023, la prévoyance en 2024 puis la gestion des cotisations en 2025. « C’est un planning ambitieux, admet Yong-Lang Tessier. Mais nous avons construit le socle et la réussite de la première phase nous rend confiants pour l’avenir. »

